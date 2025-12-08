gli assistenti sociali paghino per i loro errori

L'articolo affronta il delicato ruolo degli assistenti sociali nel processo di tutela dei minori, evidenziando le controversie e le criticità legate alle loro decisioni. Viene analizzato come il potere di intervenire possa portare a conseguenze profonde, spesso al centro di dibattiti su giustizia, discriminazione e responsabilità sociale.

Hanno il potere tremendo di togliere un bambino ai genitori (ma non ai rom o agli islamici che infibulano le figlie). Eppure non ne rispondono a nessuno. Il sistema educativo che li forma è ossessionato dagli studi gender e strutturalmente privo di buon senso. «Mangia ogni carne, fuggi ogni fungo». Attenti ai funghi e anche al lupo. Gli antichi lo sapevano. Ogni medico di pronto soccorso odia la stagione dei funghi: è la stagione della lavanda gastrica. La lavanda gastrica non è piacevole per il paziente, ma non è simpaticissima nemmeno per medici e infermieri. I funghi velenosi sono pericolosissimi.