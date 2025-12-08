Gli alunni della ' San Giovanni Bosco' diventano ' Eroi Anti-Littering' per una città più pulita e bella
Sabato mattina i volontari de 'La Via della Felicità' hanno fatto attività indoor nella palestra della Scuola Statale Primaria e dell'Infanzia "San Giovanni Bosco" di Foggia, incontrando tutti gli alunni di 2^ elementare. La mattinata ha visto un’esercitazione di raccolta differenziata messa in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
