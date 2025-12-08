Gli allevamenti non sono il problema | sono una parte essenziale dell’Italia che produce

Arezzo, 7 dicembre 2025 – « Gli allevamenti n on sono il problema: sono una parte essenziale dell’Italia che produce». Le dichiarazioni dell’attivista Cortonesi, ospite di Teletruria sono irresponsabili e scollegate dalla realtà. Le dichiarazioni dell’attivista Cortonesi su Teletruria, ospite del 5 dicembre scorso nella trasmissione. “ Caffè Bollente 4.0”, alla domanda di Matteo Contena (allevatore che il 6 Marzo 2024 portò in piazza. Guido Monaco una delle sue pecore sbranata da un lupo, e Vicepresidente del Comitato Resistenza Pastorale) su cosa dovrebbero fare gli allevatori per vivere se “tutti gli allevamenti avrebbero dovuto chiudere”, come affermato dallo stesso attivista in risposta a una precedente domanda della presidente del comitato Resistenza Pastorale, Veronica Ambrosino, e su come verrebbero poi riforniti i supermercati, la risposta testuale di Cortonesi è stata: “i pastori ovviamente cambiano lavoro, e i supermercati verrebbero riforniti di sole verdure”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

