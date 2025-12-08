Gli alleati europei dell’Ucraina cercano di defilarsi dagli impegni con Kiev
Mentre la NATO per tenere in piedi lo sforzo militare ucraino chiede un miliardo di dollari al mese ai membri europei, alcuni di questi cercano di defilarsi con eleganza dall'impegno ormai gravoso di assistere Kiev. Un miliardo al mese. I vertici UE e NATO vogliono credere ancora nella vittoria di Kiev, anche a scapito dell'evidenza. D'altronde, i contratti di forniture militari sono in grado di far vedere tutto ciò che si vuole. Così la scorsa settimana il segretario generale della NATO Mark Rutte ha spiegato che l'Ucraina necessita di almeno 1 miliardo di dollari ogni mese allo scopo di acquistare armamenti, in particolare i sistemi missilistici di difesa aerea e le armi di attacco.
