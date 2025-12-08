Gli 800 anni di San Tommaso un convegno a Palermo per celebrare l' attualità del suo pensiero
Un importante evento culturale e accademico si terrà a Palermo il prossimo 13 dicembre in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla nascita di San Tommaso d'Aquino. Il convegno, che ha ottenuto il prestigioso patrocinio ufficiale del Comune di Palermo, assessorato alla Cultura, e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
