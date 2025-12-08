Glasner sostiene Mitchell per la convocazione dell’Inghilterra in vista della Coppa del Mondo 2026

2025-12-07 22:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner crede che Tyrick Mitchell potrebbe farsi strada nella squadra inglese di Thomas Tuchel per la Coppa del Mondo della prossima estate in Nord America dopo una prestazione eccezionale nella vittoria per 2-1 sul Fulham. Mitchell è stato una delle figure chiave del Palace a Craven Cottage, avanzando dalla fascia sinistra mentre gli ospiti strappavano una vittoria nel finale che li portava al quarto posto in Premier League. Con Daniel Munoz indisponibile sul lato opposto, il 26enne si è assunto ulteriori responsabilità offensive, allungando ripetutamente la difesa del Fulham e effettuando passaggi pericolosi in area. 🔗 Leggi su Justcalcio.com