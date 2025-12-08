Giunta regionale di Fico tutta politica nessun esterno Sanità in mano al presidente al vaglio le ultime nomine

Fanpage.it | 8 dic 2025

Domani Fico proclamato presidente. La giunta sarà totalmente politica, ma ciò non placa le diatribe fra le forze del campo largo su nomi ed equilibri. Una certezza è che il governatore terrà la delega alla sanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

giunta regionale fico tuttaGiunta regionale di Fico, tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente, al vaglio le ultime nomine - La quadatura del cerchio non fu risolta da Leonardo da Vinci e difficilmente Roberto Fico riuscirà nell'impresa, che pare ancor più complessa, ovvero comporre una giunta regionale in Campania che ... Lo riporta fanpage.it

giunta regionale fico tuttaPiero De Luca sulla giunta Fico: "No a spartizioni, punteremo sulle migliori competenze" - Il confronto interno alla coalizione – assicura il segretario regionale del Pd – proseguirà in pieno accordo con il presidente eletto Fico e con tutte le forze politiche della maggioranza, “sempre nel ... Come scrive napolitoday.it

giunta regionale fico tuttaRegione Campania, Fico lavora alla Giunta: spuntano i primi nomi - potrebbe essere affidata all’ex capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo ... salernotoday.it scrive

