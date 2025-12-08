Giunta regionale di Fico tutta politica nessun esterno Sanità in mano al presidente al vaglio le ultime nomine
Domani Fico proclamato presidente. La giunta sarà totalmente politica, ma ciò non placa le diatribe fra le forze del campo largo su nomi ed equilibri. Una certezza è che il governatore terrà la delega alla sanità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
