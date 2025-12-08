Giuliodori | Partita intensa e difficile siamo cresciuti nella ripresa

Marco Giuliodori commenta il pareggio, sottolineando la solidità della sua squadra contro un avversario fisico e ben organizzato. "È stata una partita intensa e difficile, contro una squadra forte che conosciamo bene. Sanno giocare a calcio quando ne hanno la possibilità. Nel primo tempo ci siamo studiati e le squadre si sono un po’ annullate, mentre nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo fatto molto bene, mostrando carattere e determinazione", spiega il tecnico. Il Fossombrone ha avuto alcune buone occasioni. "Abbiamo avuto situazioni che potevamo sfruttare meglio, ma le occasioni più nitide erano nel primo tempo, come la girata di Giometti e il tiro di Kljajic. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

