Giuli | Pasolini era di destra? Semplicemente patrimonio della nazione

Lapresse.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasolini è un grande intellettuale italiano, quindi chiunque abbia a cuore la storia, la cultura, le tradizioni italiane può accostare Pasolini ad altri intellettuali che non devono essere acquisiti dalla destra, sono semplicemente patrimonio della nazione e tendenzialmente la destra ama mettere in luce il patrimonio culturale della nazione ”. Così il ministro della cultura, Alessandro Giuli, rispondendo ai giornalisti a margine del finissage della mostra sul capolavoro del Tiziano ‘Venere che benda Amore’ a Carate Brianza (Monza), commenta la presenza di Pier Paolo Pasolini sul ‘ pannello delle egemonie ‘ ad Atreju accanto a Gabriele D’Annunzio e Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Lapresse.it

