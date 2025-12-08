Giugliano in crisi nera durissimo mister Capuano | Partita vergognosa Molto deluso e preoccupato
Giugliano precipita in una crisi sempre più profonda e la sconfitta per 1-0 contro il Team Altamura scatena la durissima reazione di Ezio Capuano. In conferenza stampa, il tecnico non usa mezzi termini per descrivere la prestazione della sua squadra, arrivata alla quarta sconfitta consecutiva in campionato — cinque considerando il ko in Coppa Italia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
