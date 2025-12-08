Girone A obiettivo proteggere la seconda piazza Lecco mette nel mirino l’Alcione Furrer potrebbe partire da titolare
Superare l’Alcione per rimanere in lizza per la seconda piazza alle spalle di un’inarrivabile Vicenza. Questo l’obiettivo del Lecco di Federico Valente che, reduce dalla sconfitta di misura in casa dei vicentini, oggi alle 14.30 affronta in casa l’Alcione Milano, quarto in classifica a meno 3 dai lecchesi e proveniente dal convincente successo contro il Trento. In casa Lecco c’è fiducia anche se si è fermato anche Zanellato che, in attesa di accertamenti, non sarà oggi tra i convocati. Ferrini si è allenato, ma non è al massimo mentre Furrer potrebbe partire dall’inizio. Lecco concentratissimo, ma consapevole che contro l’Alcione Milano non sarà facile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
