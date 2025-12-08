Girone A nerazzurri senza vittorie da tre partite Inter Under 23 un’altra frenata Solo un punto con l’Arzignano

ARZIGNANO (Vicenza) Salgono a tre le partite consecutive senza vittoria per l’ Inter U23, che non va oltre l’1-1 nella trasferta contro l’ Arzignano. I nerazzurri - inizialmente in vantaggio, poi rimontati e incapaci di trovare il guizzo decisivo nonostante la superiorità numerica dal 10’ della ripresa - salgono al quinto posto momentaneo non senza rimpianti. Match nel complesso godibile, con un avvio equilibrato frutto di una grossa occasione per parte. Al 31’ l’Inter la sblocca: Topalovic verticalizza per Spinaccé che punta Coppola e batte Manfrin con un mancino preciso. L’Arzignano ha l’occasione del pari al 45’ quando Mattioli sbaglia un rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

