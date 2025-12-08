Girone A nerazzurri senza vittorie da tre partite Inter Under 23 un’altra frenata Solo un punto con l’Arzignano
ARZIGNANO (Vicenza) Salgono a tre le partite consecutive senza vittoria per l’ Inter U23, che non va oltre l’1-1 nella trasferta contro l’ Arzignano. I nerazzurri - inizialmente in vantaggio, poi rimontati e incapaci di trovare il guizzo decisivo nonostante la superiorità numerica dal 10’ della ripresa - salgono al quinto posto momentaneo non senza rimpianti. Match nel complesso godibile, con un avvio equilibrato frutto di una grossa occasione per parte. Al 31’ l’Inter la sblocca: Topalovic verticalizza per Spinaccé che punta Coppola e batte Manfrin con un mancino preciso. L’Arzignano ha l’occasione del pari al 45’ quando Mattioli sbaglia un rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
I nerazzurri battono il Monopoli 4-1 e restano la prima inseguitrice dell’Empoli nel Girone B. In gol Buffon, Bacciardi, Mbambi e Tosi - facebook.com Vai su Facebook
L’ #Inter esce con zero punti da Madrid, finisce 2-1 il 5º match del maxi girone di Champions con L’Atletico. Nerazzurri che prendono un gol rocambolesco al primo tiro, bravi a pareggiare, poi gol al 93’ su calcio d’angolo, da polli, al solito… 12 punti e 4º posto i Vai su X
