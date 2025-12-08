Giovanna Piras trovata morta in casa a Muggiò | si indaga sulle tracce di terriccio e la serratura saltata

Giovanna Piras è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Muggiò l'8 dicembre. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite, analizzando tracce di terriccio e la serratura forzata, per chiarire le circostanze della sua morte.

Si indaga sulla morte di Giovanna Piras, trovata senza vita l'8 dicembre nella sua casa a Muggiò (Monza). Nell'appartamento è stato rinvenuto terriccio e il cilindro della serratura saltato, mentre la 76enne era riversa a terra con il volto coperto da un asciugamano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Giovanna Piras trovata morta in casa a Muggiò: si indaga sulle tracce di terriccio e la serratura saltata - Si indaga sulla morte di Giovanna Piras, trovata senza vita l’8 dicembre nella sua casa a Muggiò (Monza). Lo riporta fanpage.it