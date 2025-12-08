Giornate di Cinema | i prossimi film Notorious Pictures da Deep Water al nuovo Hunger Games
A Sorrento la società Notorious Pictures ha presentato i titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026, in attesa del nuovo Hunger Games che uscirà in autunno. Ne abbiamo parlato con Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Director. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Alle Giornate professionali di cinema di Sorrento la società Vision Distribution ha presentato i titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con Laura Mirabella, Marketing & Communication Director. - facebook.com Vai su Facebook
Giornate del cinema italiano dal 10 al 13 dicembre a Skopje ? Dani italijanskog filma od 10. do 13. decembra u Skoplju @ItalyinMKD @CineplexxMK Per maggiori informazioni | Za više informacija iicbelgrado.esteri Vai su X
