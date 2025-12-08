Giornate di Cinema | i prossimi film Notorious Pictures da Deep Water al nuovo Hunger Games

Comingsoon.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sorrento la società Notorious Pictures ha presentato i titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026, in attesa del nuovo Hunger Games che uscirà in autunno. Ne abbiamo parlato con Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Director. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

