Giornate di Cinema | i prossimi film di Vision Distribution da 2 Cuori e 2 Capanne a È andata così
A Sorrento la società Vision Distribution ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con Laura Mirabella, Marketing & Communication Director. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il fuori programma di Elodie, Claudia Pandolfi e Emanuela Fanelli, tra le protagoniste dei Biglietti d’Oro alle Giornate Professionali del Cinema di Sorrento - facebook.com Vai su Facebook
Giornate di Cinema: i prossimi film Europictures, da Disappearance - La fuga di Mengele a Il grande Boccia - A Sorrento la società di distribuzione Europictures ha presentato i titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. comingsoon.it scrive