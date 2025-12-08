Giornate di Cinema | i prossimi film di BiM Distribuzione da Dead Man' s Wire a Night and Day

A Sorrento la società BiM Distribuzione ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Ne abbiamo parlato con l'AD Antonio Medici.

