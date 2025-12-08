Giornata Internazionale dei Diritti Umani

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata mondiale dei diritti umani è una celebrazione sovranazionale che si tiene in tutto il mondo il 10 dicembre di tutti gli anni. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giornata internazionale diritti umaniGiornata Diritti Umani: Lamezia ospita Al Masri e “Beirut-Verona Solo andata” - Lamezia Terme celebra la Giornata internazionale dei diritti umani con un evento unico in Calabria: Maram Al Masri (poetessa siriana) e Robert El Asmar (attivista libanese) condividono lo stesso palco ... Scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Internazionale Diritti Umani