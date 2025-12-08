Gioielli rubati, gioielli ritrovati: potrebbe essere questo il riassunto delle cronache dei mesi scorsi, che hanno visto protagonisti un furto inestimabile presso il museo del Louvre e un “ritrovamento” inatteso di gioielli appartenuti alla Casa Imperiale degli Asburgo. Un furto destinato a diventare leggenda. Il 19 ottobre 2025 resterà nelle cronache culturali mondiali come una data nera. All’alba, un commando composto da quattro uomini – due vestiti da operai con gilet gialli, due a bordo di uno scooter pronti per la fuga – ha fatto irruzione nella Galerie d’Apollon, la parte del Louvre dove sono custoditi i preziosi della collezione di gioielli della Corona di Francia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gioielli reali: dal furto al Louvre al ritrovamento in Canada