Giocattoli per bambini con Ai generativa | così gli smart toys raccolgono dati e sfidano la privacy

Ilfattoquotidiano.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Cibelle Dardi Dicembre, stagione di tredicesime e scontrini lunghi, vede la macchina dei consumi natalizi accelerare a pieno regime. Tra le corsie dei supermercati e le vetrine online, quest’anno emerge un ospite speciale, non si vede ma si percepisce ovunque: l’intelligenza artificiale generativa. In pochi anni, i giocattoli con IA generativa ( smart toys ) hanno soppiantato il bambolotto con chip: orsetti che creano storie, robot che memorizzano abitudini e console perennemente connesse.? La questione non è soltanto tecnologica, è soprattutto economica: il giocattolo non è più il prodotto finale, ma diventa il terminale di una filiera di raccolta dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

giocattoli per bambini con ai generativa cos236 gli smart toys raccolgono dati e sfidano la privacy

© Ilfattoquotidiano.it - Giocattoli per bambini con Ai generativa: così gli smart toys raccolgono dati e sfidano la privacy

Contenuti che potrebbero interessarti

Natale 2025: gli esperti rivelano i giocattoli che faranno impazzire i bambini (prendete nota)

Questi non sono giocattoli esplosivi regalati dagli israeliani ai bambini di Gaza

Droga nelle case Ater nascosta nei giocattoli dei bambini

Giocattoli per bambini, come riconoscere quelli sicuri? Le regole - Il caso della bambina di 18 mesi morta a Massa Carrara dopo aver ingerito una pila - Da tg24.sky.it

I bambini hanno troppi giocattoli? - I giocattoli che verranno regalati durante le feste sono una preoccupazione per molti genitori: devono gestire i desideri dei figli, distribuire le richieste in modo sensato tra i parenti e poi ... Segnala ilpost.it

Pulizie o costruzioni? Se gli stereotipi di genere nei giocattoli influenzano i bambini - Rosa contro azzurro, giochi sull'accudimento contro esperimenti scientifici: i prodotti dell'infanzia sono fortemente connotati in base al genere e possono portare bambini e bambine a sviluppare ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Giocattoli Bambini Generativa Cos236