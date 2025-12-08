Giocattoli per bambini con Ai generativa | così gli smart toys raccolgono dati e sfidano la privacy

di Cibelle Dardi Dicembre, stagione di tredicesime e scontrini lunghi, vede la macchina dei consumi natalizi accelerare a pieno regime. Tra le corsie dei supermercati e le vetrine online, quest’anno emerge un ospite speciale, non si vede ma si percepisce ovunque: l’intelligenza artificiale generativa. In pochi anni, i giocattoli con IA generativa ( smart toys ) hanno soppiantato il bambolotto con chip: orsetti che creano storie, robot che memorizzano abitudini e console perennemente connesse.? La questione non è soltanto tecnologica, è soprattutto economica: il giocattolo non è più il prodotto finale, ma diventa il terminale di una filiera di raccolta dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giocattoli per bambini con Ai generativa: così gli smart toys raccolgono dati e sfidano la privacy

Contenuti che potrebbero interessarti

Natale 2025: gli esperti rivelano i giocattoli che faranno impazzire i bambini (prendete nota)

Questi non sono giocattoli esplosivi regalati dagli israeliani ai bambini di Gaza

Droga nelle case Ater nascosta nei giocattoli dei bambini

L'iniziativa per i bambini palermitani e di Misilmeri in vista del Natale LEGGI QUI https://www.palermolive.it/natale-2025-500-giocattoli-per-i-bambini-di-palermo-e-misilmeri-liniziativa/ #natale2025 #giocattoli #palermo #misilmeri #palermolive - facebook.com Vai su Facebook

Giocattoli per bambini, come riconoscere quelli sicuri? Le regole - Il caso della bambina di 18 mesi morta a Massa Carrara dopo aver ingerito una pila - Da tg24.sky.it

I bambini hanno troppi giocattoli? - I giocattoli che verranno regalati durante le feste sono una preoccupazione per molti genitori: devono gestire i desideri dei figli, distribuire le richieste in modo sensato tra i parenti e poi ... Segnala ilpost.it

Pulizie o costruzioni? Se gli stereotipi di genere nei giocattoli influenzano i bambini - Rosa contro azzurro, giochi sull'accudimento contro esperimenti scientifici: i prodotti dell'infanzia sono fortemente connotati in base al genere e possono portare bambini e bambine a sviluppare ... Secondo tg24.sky.it