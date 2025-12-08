Ginosa-Laterza partita giovanile | aggredito arbitro trasportato all’ospedale Ha 15 anni Dopo un' esplosione Sospensione immediata per il calciatore
Partita di calcio giovanile, campionato federale. Compagini di Ginosa e Laterza. Una partita di adolescenti. Arbitro un quindicenne. La versione del Ginosa: “Durante la gara c’è stata una espulsione da parte dell’arbitro a un tesserato della formazione del Laterza sul risultato di 2-0 per il Ginosa. Proteste vibranti del calciatore laertino contro l’arbitro per la decisione presa. A fine gara mentre il Ginosa festeggiava la vittoria sul terreno di gioco, nel tunnel che porta agli spogliatoi un tesserato del Laterza colpiva con calci e pugni il povero Nicola. La società del Ginosa si prestava subito soccorrendo l’arbitro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
