Gimenez non segna ma paradossalmente manca al Milan di Allegri | ecco i motivi
Torino-Milan, per Allegri ancora emergenza in attacco e non ci sarà ancora Santiago Gimenez. Un'assenza che nonostante tutto pesa e tanto. La nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
