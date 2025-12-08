Giletti preso a pugni Il giornalista | Ecco cosa è successo

Durante la sua lunga carriera al giornalista Massimo Giletti sicuramente ne saranno capitate tante, ma quello che vi stiamo per raccontare è sorprendente. In un servizio, che vedremo stasera a "Lo stato delle cose" (Rai 3), si vede Giletti che prova a rivolgere delle domande a un uomo. Le sue domande vertono sul caso di Emanuela Orlandi, la sedicenne scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma. Ma dall'interlocutore, che è un ex appartenente ai servizi segreti, non arrivano risposte bensì un pugno contro il giornalista. Da settimane Giletti col suo programma sta cercando di sviscerare il caso Orlandi, che dopo 42 anni presenta ancora molti lati oscuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

