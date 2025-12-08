Giletti preso a pugni Il giornalista | Ecco cosa è successo
Durante la sua lunga carriera al giornalista Massimo Giletti sicuramente ne saranno capitate tante, ma quello che vi stiamo per raccontare è sorprendente. In un servizio, che vedremo stasera a "Lo stato delle cose" (Rai 3), si vede Giletti che prova a rivolgere delle domande a un uomo. Le sue domande vertono sul caso di Emanuela Orlandi, la sedicenne scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma. Ma dall'interlocutore, che è un ex appartenente ai servizi segreti, non arrivano risposte bensì un pugno contro il giornalista. Da settimane Giletti col suo programma sta cercando di sviscerare il caso Orlandi, che dopo 42 anni presenta ancora molti lati oscuri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Ho preso sette bottiglie intere di metadone e sono finito in coma. Non capivano che dopo tanto tempo non potevo più stare lì. Ero riuscito anche a scappare, ero tornato a Milano, rifugiandomi a casa di amici". Achille Costacurta si racconta a Verissimo, riperco - facebook.com Vai su Facebook
Massimo Giletti preso a pugni in strada: il video dell’aggressione - Massimo Giletti aggredito durante un’inchiesta sul caso Orlandi: un ex uomo dei servizi lo colpisce con un pugno. Come scrive donnaglamour.it