Giletti colpito con un pugno da ex dei servizi | Indagavo sul caso Orlandi VIDEO

Giovedì scorso, in pieno centro a Roma, Massimo Giletti è stato colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti mentre cercava di intervistarlo sul caso Emanuela Orlandi. L'aggressione è avvenuta dopo ripetute domande sul caso, lasciando sgomento e sollevando interrogativi sulla sicurezza durante le operazioni giornalistiche in strada.

Una domanda ripetuta più volte, poi un pugno improvviso. Massimo Giletti è stato aggredito giovedì scorso in piena via del Corso a Roma mentre cercava di intervistare un ex uomo dei servizi segreti sul caso Emanuela Orlandi. Il video integrale dell'aggressione andrà in onda lunedì 8 dicembre nella puntata de Lo stato delle cose, il programma su Rai3. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo stato delle cose (@lostatodellecoserai) L'interrogativo posto da Giletti era tutt'altro che banale: "Perché avete avvisato Mario Meneguzzi che lo stavate pedinando?". La domanda era rivolta a un ex collega di Giulio Gangi, anch'egli ex agente dei servizi segreti ormai deceduto.

