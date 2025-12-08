giletti aggredito in strada a roma stava preparando un servizio su emanuela orlandi

AGI - Massimo Giletti è stato aggredito in strada a Roma mentre lavorava a un approfondimento sul caso di Emanuela Orlandi per il programma di Rai 1 'Lo stato delle cose'. Un video, che verrà mandato in onda nella puntata di stasera della trasmissione, mostra il conduttore che tenta di rivolgere alcune domande a un uomo che inizialmente prova a sottrarsi al confronto e poi gli sferra un pugno. La persona inseguita e interpellata da Giletti, ha riferito Fanpage che ha visionato in anteprima il video, è un ex agente dei servizi segreti che aveva fatto parte del Sisde. Si tratta dello stesso individuo che giovedì scorso stato ascoltato in Commissione Orlandi dopo che proprio 'Lo stato delle cose' aveva ricostruito che Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, era stato avvertito del fatto di essere pedinato. 🔗 Leggi su Agi.it

