Giappone terremoto di magnitudo 7,6 Allerta tsunami | in arrivo con onde alte tre metri

Un terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a circa 80 chilometri al largo del Giappone, secondo quanto riportato dall’agenzia sismica statunitense Usgs. Il potente sisma ha subito attivato il sistema di allerta tsunami negli Stati Uniti, con il monitoraggio in tempo reale delle possibili onde anomale. Onde stimate a 3 metri di altezza. L’Agenzia meteorologica giapponese prevede che lo tsunami possa raggiungere la costa centrale del Pacifico di Hokkaido, la costa pacifica della prefettura di Aomori e la prefettura di Iwate, con onde stimate fino a 3 metri di altezza. L’allerta è stata diffusa dalla stessa agenzia e riportata dall’agenzia Kyodo, con inviti alla popolazione a seguire le procedure di evacuazione nelle zone a rischio. 🔗 Leggi su Open.online

