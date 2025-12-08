Giappone terremoto di magnitudo 7.6 epicentro a 80 km dalla costa della prefettura di Aomori allerta tsunami previste onde alte 3m - VIDEO

Le autorità locali nelle prefetture di Aomori, Hokkaido e Iwate, a nord dell’arcipelago, hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa e ad evacuare nonostante l'orario notturno e le temperature gelide Terremoto al largo del Giappone di magnitudo 7.6 di scala Richter con epicentro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Giappone, terremoto di magnitudo 7.6, epicentro a 80 km dalla costa della prefettura di Aomori, allerta tsunami, previste onde alte 3m - VIDEO

Giappone, terremoto di magnitudo 7,6. Scattata l'allerta tsunami, onde fino a 40 centimetri - Un forte terremoto ha scosso la costa settentrionale del Giappone, con l'agenzia meteorologica del Paese che ha registrato due onde di tsunami di 40 centimetri e i media locali che parlano di fe ... Lo riporta msn.com