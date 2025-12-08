Giappone terremoto di magnitudo 7.6 | ci sono feriti Onde dello tsunami di 40 centimetri

Un forte terremoto ha scosso la costa settentrionale del Giappone, con l’agenzia meteorologica del Paese che ha registrato due onde di tsunami di 40 centimetri e i media locali che parlano di feriti. L’United States Geological Survey ha dichiarato che il terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito intorno alle 15.15 ora italiana al largo di Misawa, sulla costa pacifica del Giappone, a una profondità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

