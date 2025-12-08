Giappone sisma a 80 chilometri dalla costa settentrionale | scossa avvertita anche nella capitale Tokyo

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità locali hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa a evacuare nonostante l'orario notturno e le temperature minime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

