Giappone sisma a 80 chilometri dalla costa settentrionale | scossa avvertita anche nella capitale Tokyo
Le autorità locali hanno esortato la popolazione ad allontanarsi dalla costa a evacuare nonostante l'orario notturno e le temperature minime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
#Terremoto in #Giappone, diramato allarme #tsunami. L'annuncio dopo il sisma di magnitudo 6.7 davanti alle coste di #Honshu, l'isola più grande. Poche ore prima era stato registrato un terremoto 4.9 sempre a Honshu, nella regione del #Tohoku - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Giappone oggi: scatta l’allerta tsunami. Magnitudo di 7.6, previste onde alte tre metri - Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone ... Secondo msn.com