Giappone sisma a 80 chilometri dalla costa settentrionale | allerta tsunami
Gli esperti prevedono onde alte tre metri sulla costa centrale del Pacifico di Hokkaido, la costa pacifica della prefettura di Aomori e la prefettura di Iwate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
#Terremoto in #Giappone, diramato allarme #tsunami. L'annuncio dopo il sisma di magnitudo 6.7 davanti alle coste di #Honshu, l'isola più grande. Poche ore prima era stato registrato un terremoto 4.9 sempre a Honshu, nella regione del #Tohoku - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, sisma a 80 chilometri dalla costa settentrionale: allerta tsunami - 6 è stato registrato a circa 80 chilometri a largo del Giappone, con epicentro a una profondità di 50 chilometri. msn.com scrive