Giappone notte di paura per il terremoto di magnitudo 7,6 Evacuate 94mila persone trema anche Tokyo | rientra l’allerta tsunami – I video

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito il Giappone, provocando evacuazioni e momenti di paura. L’allerta tsunami è stata inizialmente attivata e successivamente revocata nel giro di alcune ore. La scossa ha interessato diverse regioni, incluso Tokyo, e ha suscitato preoccupazioni per possibili onde anomale e danni.

È stato revocato dopo alcune ore l’allerta tsunami nel Nord del Giappone, dopo che era stato rilevato un terremoto di magnitudo 7.6 a circa 80 chilometri al largo del Giappone, secondo quanto riportato dall’agenzia sismica statunitense Usgs. Il potente sisma aveva subito attivato il sistema di allerta tsunami anche negli Stati Uniti, con il monitoraggio in tempo reale delle possibili onde anomale. Onde stimate a 3 metri di altezza. L’Agenzia meteorologica giapponese aveva inizialmente previsto che lo tsunami potesse raggiungere la costa centrale del Pacifico di Hokkaido, la costa pacifica della prefettura di Aomori e la prefettura di Iwate, con onde stimate fino a 3 metri di altezza. 🔗 Leggi su Open.online

