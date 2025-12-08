Giappone forte sisma a 80 chilometri dalla costa settentrionale | allerta tsunami
Gli esperti prevedono onde alte tre metri sulla costa centrale del Pacifico di Hokkaido, la costa pacifica della prefettura di Aomori e la prefettura di Iwate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
