Giappone forte sisma a 80 chilometri dalla costa settentrionale | allerta tsunami

Tgcom24.mediaset.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti prevedono onde alte tre metri sulla costa centrale del Pacifico di Hokkaido, la costa pacifica della prefettura di Aomori e la prefettura di Iwate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

