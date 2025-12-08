Giappone-Cina nuovi radar accendono lo scontro | tensione alta tra Tokyo e Pechino

Torna a crescere la fibrillazione tra Tokyo e Pechino. Domenica, il ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, ha protestato con la Repubblica popolare, affermando che i caccia cinesi avrebbero puntato i radar contro alcuni jet nipponici nei pressi delle isole di Okinawa. “Queste illuminazioni radar sono andate oltre quanto necessario per la sicurezza del volo degli aerei”, ha dichiarato il ministro di Tokyo, per poi aggiungere: “Il verificarsi di un simile incidente è estremamente deplorevole”. Dura la replica del ministero della Difesa di Pechino. “I jet giapponesi si sono avvicinati ripetutamente allo spazio aereo e marittimo di addestramento della Marina dell’Esercito popolare di liberazione e hanno compiuto azioni moleste, interferendo seriamente con le normali attività di addestramento della Cina e rappresentando una grave minaccia per la sicurezza dei voli”, ha affermato. 🔗 Leggi su Panorama.it

