Gianni Rivera star | il Golden Boy celebrato da Milan Club Castelfidardo
Una grande festa rossonera all’insegna del successo: exploit di partecipazione e di emozioni targate Milan. Gianni Rivera è stato autentico protagonista della Festa Natale 2025 del Milan Club Castelfidardo, nelle Marche. Scopriamo tutti i dettagli e le emozioni di una splendida serata, a pochi giorni dall’atteso incontro tra Torino e Milan (in programma stasera ore 20:45 in Piemonte). Complimenti sinceri, da parte nostra, agli organizzatori per la bella iniziativa. Un Gran Galà di Natale 2025 nel segno della leggenda del Milan. Venerdì 5 dicembre 2025, nelle Marche, il Milan Club Castelfidardo – uno dei più storici e prestigiosi club d’Italia – ha ospitato un evento che resterà impresso nella memoria di centinaia di tifosi e appassionati. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
