Giallo a Muggiò | l’80enne Giovanna Piras trovata morta in casa L’asciugamano sul volto e il blocchetto della serratura sparito

A Muggiò, un’ottantenne è stata trovata morta nella propria abitazione, con un asciugamano sul volto e il blocchetto della serratura scomparso. La scoperta ha suscitato grande scalpore, aprendo un'indagine sulle circostanze della morte di Giovanna Piras, pensionata e residente nella provincia di Monza e della Brianza.

Giallo a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un’anziana: Giovanna Piras, ottant’anni, impiegata in pensione. Il ritrovamento del corpo: l’asciugamano sul volto. La donna è stata trovata nella sua casa al primo piano del civico 19 di via Magenta, con un asciugamano sul volto. A dare l’allarme il fratello e il tutore legale della donna, che non avevano contatti con lei da qualche giorno. ll corpo è stato trovato nel primo pomeriggio di lunedì 8 dicembre. Quando sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Desio, hanno trovato la porta chiusa. L’appartamento pare fosse a soqquadro, ma non c’erano evidenti tracce di sangue, soltanto terriccio sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giallo a Muggiò: l’80enne Giovanna Piras trovata morta in casa. L’asciugamano sul volto e il blocchetto della serratura sparito

