Giallo a Canicattì uomo trovato morto tra due camion

AGI - Un trentacinquenne di Canicattì è morto nella tarda mattinata di domenica in via Diaz. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri intervenuti sul posto avrebbero trovato il corpo dell'uomo incastrato tra le lamiere di due camion. Le cause dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Agi.it