Giallo a Canicattì 35enne trovato morto fra due camion

Un episodio tragico si è verificato a Canicattì, dove un uomo di 35 anni è stato trovato morto tra due camion in via Diaz. Le prime ricostruzioni indicano che il corpo del giovane fosse incastrato tra le lamiere dei veicoli. La vicenda sta ora essere oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.

