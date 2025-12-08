gialappashow chiude con nunzia de girolamo co conduttrice favino bolle e morales tra gli ospiti

È Nunzia De Girolamo l’ottava co-conduttrice che affiancherà il Mago Forest nella nuova puntata del GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band, in onda alle 21:30 su TV8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti dell’8 dicembre 2025. Il nuovo appuntamento si preannuncia ricco di ospiti e colpi di scena fin dall’anteprima. Al citofono troviamo Paolo Calabresi, alle prese con l’ingrato compito di tenere testa alla scorbutica Miriam, alias Brenda Lodigiani. Uno sketch che fa da prologo alla sigla ispirata alla serie dei Muppets, cui partecipa, come sempre, tutto il cast. Presenti anche Maccio Capatonda, Martina Stella e Frah Quintale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

