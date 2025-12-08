Già arrestato minaccia ancora l' ex moglie e fugge Poi la chiamata ' sospetta' ai carabinieri

Ferraratoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato, viola le disposizioni del giudice, minaccia l’ex moglie e finisce nuovamente in manette. Nella giornata di venerdì 5, infatti, un 60enne di Ferrara è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex consorte. L’uomo, nella mattinata di sabato è poi stato rimesso in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

gi224 arrestato minaccia exMinaccia di morte l’ex davanti ai poliziotti: arrestato - A chiedere aiuto una donna che da anni subiva maltrattamenti. laprovinciadibiella.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gi224 Arrestato Minaccia Ex