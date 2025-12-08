Gesto volontario Pierantonio Cianti morto nell’esplosione della casa le indagini Doveva lasciare l’appartamento

Barberino di Mugello (Firenze), 8 dicembre 2025 – Un gesto volontario. È questa l’ipotesi più accreditata che sta emergendo dalle indagini dei carabinieri sulla morte di Pierantonio Cianti, deceduto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 dicembre in seguito all’ esplosione e al conseguente incendio che ha distrutto la casa di via Garibaldi 8 dove l’uomo, 71 anni, ex camionista in pensione, viveva in affitto. Pierantonio morto nell’esplosione, l’incendio e l’incubo di perdere casa. “Non gli avrebbero rinnovato l’affitto” Secondo quanto emerso dalle indagini, Cianti avrebbe dovuto lasciare quell’abitazione perché non gli sarebbe stato rinnovato il contratto d’affitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

