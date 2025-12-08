Gesenu sciopero dei rifiuti | il 10 dicembre raccolta a rischio a Perugia

Sciopero e raccolta rifiuti a rischio. I sindacati nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato una ulteriore giornata di sciopero generale nazionale del settore igiene ambientale per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025. La mobilitazione, sviene spiegato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

