Gesenu sciopero dei rifiuti | il 10 dicembre raccolta a rischio a Perugia
Sciopero e raccolta rifiuti a rischio. I sindacati nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato una ulteriore giornata di sciopero generale nazionale del settore igiene ambientale per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025. La mobilitazione, sviene spiegato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altre letture consigliate
GESENU S.p.A. informa che le Organizzazioni Sindacali Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno proclamato una ulteriore giornata di sciopero generale nazionale del settore Igiene Ambientale per l’intera giornata di mercoledì 10 dice - facebook.com Vai su Facebook
Raccolta rifiuti, sciopero il 10 dicembre: i consigli di Amia per evitare disagi - Raccolta rifiuti, in vista dello sciopero di 24 ore del 10 dicembre del settore Igiene ambientale, i consigli di Amia per evitare disagi. Secondo veronaoggi.it