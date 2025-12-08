Gerry Scotti la frecciata alla Rai e a Fazio Poi limita i commenti | tutti i dettagli
Che fosse un grande professionista, si sapeva. Ma quest'anno sta continuando a dare importanti conferme anche in termini di Auditel. Gerry Scotti, 70 anni il prossimo 7 agosto, continua a macinare ottimi ascolti. Non solo con La Ruota della Fortuna, ma anche con Chi Vuol Essere Milionario - Il. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gerry Scotti si diverte su Instagram #AscoltiTv Vai su X
Gerry Scotti torna al timone dello storico quiz che conduce fin dalle prime edizione trasmessa in Italia nel 2000. E questa volta la sfida è ancora più appassionante fra nuovi ostacoli e tante emozioni - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv del 7 dicembre, Gerry Scotti sfida la Prima della Scala - "Chi vuol essere milionario" torna su Canale 5 in prima serata sotto l'abile guida di Gerry Scotti, su Rai 1 va in onda in diretta la Prima della Scala ... Si legge su dilei.it