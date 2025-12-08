Germania auto nuove | nel 2026 sarà solo ripresina
Secondo l'associazione di categoria Vda il prossimo anno saranno 2,9 milioni le immatricolazioni. Esportazioni in contrazione a causa delle misure protezionistiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
