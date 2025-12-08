Germania auto nuove | nel 2026 sarà solo ripresina

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'associazione di categoria Vda il prossimo anno saranno 2,9 milioni le immatricolazioni. Esportazioni in contrazione a causa delle misure protezionistiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

germania auto nuove nel 2026 sar224 solo ripresina

© Gazzetta.it - Germania, auto nuove: nel 2026 sarà solo ripresina

Contenuti che potrebbero interessarti

germania auto nuove 2026Germania, nel 2026 nessuna ripresa per il settore delle auto - Lo afferma l'Associazione dell'industria automobilistica tedesca (Vda) secondo cui è previsto un moderato aumento ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Germania Auto Nuove 2026