Geolier Tutto è possibile | il nuovo album arriva il 16 gennaio

2anews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geolier annuncia l’arrivo del suo quarto disco, Tutto è Possibile, fuori ovunque il 16 gennaio. Novantuno dischi di platino, 38 dischi d’oro, fenomeno del rap italiano, e non solo, Geolier annuncia l’arrivo del suo quarto disco, Tutto è Possibile (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio, anticipato dal successo dei . 🔗 Leggi su 2anews.it

geolier tutto 232 possibileIl ritorno di Geolier, a gennaio il quarto album: Tutto &#232; possibile - Anticipato dai primi due brani esce fra poco più di un mese il nuovo lavoro del cantate napoletano che in carriera ha già conquistato 91 dischi di platino e 38 d’oro ... Riporta vanityfair.it

