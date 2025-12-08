Geolier Tutto è possibile | il nuovo album arriva il 16 gennaio
Geolier annuncia l’arrivo del suo quarto disco, Tutto è Possibile, fuori ovunque il 16 gennaio. Novantuno dischi di platino, 38 dischi d’oro, fenomeno del rap italiano, e non solo, Geolier annuncia l’arrivo del suo quarto disco, Tutto è Possibile (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio, anticipato dal successo dei . 🔗 Leggi su 2anews.it
Geolier torna con “TUTTO È POSSIBILE”, il nuovo album in uscita il 16 gennaio, dopo i successi di “Fotografia” e “081”. Un artista che continua a dominare classifiche e cultura, trasformando ogni uscita in un evento nazionale. Nel 2026 lo aspettano gli stadi: tr - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno di Geolier, a gennaio il quarto album: Tutto è possibile - Anticipato dai primi due brani esce fra poco più di un mese il nuovo lavoro del cantate napoletano che in carriera ha già conquistato 91 dischi di platino e 38 d’oro ... Riporta vanityfair.it