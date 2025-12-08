Geolier annuncia l’arrivo del suo quarto disco, Tutto è Possibile, fuori ovunque il 16 gennaio. Novantuno dischi di platino, 38 dischi d’oro, fenomeno del rap italiano, e non solo, Geolier annuncia l’arrivo del suo quarto disco, Tutto è Possibile (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio, anticipato dal successo dei . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Geolier, “Tutto è possibile”: il nuovo album arriva il 16 gennaio