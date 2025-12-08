Geolier lancia il suo nuovo disco Tutto è possibile

Napolitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geolier annuncia oggi l’arrivo del suo quarto disco 'Tutto è possibile' (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio 2026. L'artista napoletano tornerà poi nel 2026 live dal 6 giugno con date clou i tre 'Maradona' già sold out a Napoli, che chiuderanno il gigantesco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

