Geolier lancia il suo nuovo disco Tutto è possibile

Geolier annuncia oggi l’arrivo del suo quarto disco 'Tutto è possibile' (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio 2026. L'artista napoletano tornerà poi nel 2026 live dal 6 giugno con date clou i tre 'Maradona' già sold out a Napoli, che chiuderanno il gigantesco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

