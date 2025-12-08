Geolier annuncia Tutto è possibile | il quarto album uscirà il 16 gennaio 2026
A più di un anno dall’uscita di “Dio lo sa”, secondo disco più ascoltato del 2025 su Spotify e stabilmente in Top 10 FIMI dalla prima settimana di debutto, Geolier torna con una nuova conquista. L’artista napoletano annuncia ufficialmente l’arrivo del suo quarto album, “Tutto è possibile”, in uscita ovunque il 16 gennaio 2026. Con 91 dischi di platino e 38 dischi d’oro, Geolier è oggi una delle figure più influenti dell’intera scena urban italiana. Numeri che certificano un percorso artistico che continua a crescere, affermandolo come fenomeno centrale del rap nazionale. Geolier: I singoli che hanno anticipato l’album: “Fotografia” e “081”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
GEOLIER “TUTTO È POSSIBILE” il nuovo disco in uscita il 16 gennaio - Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi e battuto numerosi record, il rapper è già pronto a un nuovo salto live con il GEOLIER STADI 2026, che lo porterà nel suo primo tour ... Da newsic.it