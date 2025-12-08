Genova inaugurato il presepe storico del Comune Salis | Visibile di giorno e di notte | Foto e video

Ilsecoloxix.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata presso la sede di Palazzo Rosso in via Garibaldi a Genova la nuova edizione del presepe storico del Comune. Un evento che dà il via alle celebrazioni natalizie, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare questa tradizione ricca di storia, visibile sia di giorno che di notte. La serata ha visto la partecipazione di autorità e appassionati.

Genova – Comincia con la presentazione del presepe storico del Comune, nella sede di Palazzo Rosso, in via Garibaldi, la serata di inaugurazione del natale genovese.. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova inaugurato il presepe storico del comune salis visibile di giorno e di notte foto e video

© Ilsecoloxix.it - Genova, inaugurato il presepe storico del Comune. Salis: “Visibile di giorno e di notte” | Foto e video

Approfondisci con queste news

genova inaugurato presepe storicoGenova, inaugurato il presepe storico del Comune. Salis: “Visibile di giorno e di notte” - Genova – Comincia con la presentazione del presepe storico del Comune, nella sede di Palazzo Rosso, in via Garibaldi, la serata di inaugurazione del natale genovese. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Inaugurato Presepe Storico