Genoa in emergenza alla Bluenergy Arena | out Ostigard e Frendrup contro l’Udinese?

Il Genoa si prepara alla sfida contro l’Udinese alla Bluenergy Arena in un momento di emergenza, con possibili assenze di Ostigard e Frendrup. De Rossi potrebbe rivedere la formazione, affidandosi a Otoa e Masini dall’inizio, per affrontare al meglio questa importante partita di Serie A.

Inter News 24 Genoa Udinese, De Rossi ridisegna la formazione! Spazio a Otoa e Masini dall’inizio: le ultime sulla sfida di Serie A. Brutte notizie per il Genoa alla vigilia della delicata sfida della Bluenergy Arena contro l’Udinese, valida per gli equilibri della parte centrale della classifica. A pochi minuti dal fischio d’inizio, il tecnico Daniele De Rossi è stato costretto a rinunciare a due pedine importanti come Ostigard e Frendrup, entrambi indisponibili per problemi fisici. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il difensore norvegese Ostigard non è riuscito a recuperare a causa di un fastidio persistente al polpaccio ed è rientrato a Genova nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Internews24.com