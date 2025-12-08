Genoa De Rossi vince e convince di nuovo

Dopo l’addio di Vieira, il Genoa ha affidato la guida tecnica a Daniele De Rossi, suscitando grande interesse e aspettative. Fin dalle prime partite, l’allenatore romano ha dimostrato di saper trasmettere fiducia e determinazione alla squadra, confermando le buone impressioni iniziali e rafforzando il suo ruolo nel progetto rossoblù.

Dopo l’addio di Vieira, in casa Genoa c’era grande attesa per la nuova esperienza in panchina di Daniele De Rossi e al momento le aspettative non sono state tradite. La nuova avventura dell’allenatore romano era iniziata con due pareggi: il primo con la Fiorentina (con cui fino a quella giornata condivideva il fondo della classifica) e il secondo in casa del Cagliari. Successivamente, è arrivata la prima vittoria casalinga contro il Verona nella scorsa giornata di campionato; nella serata di oggi, 8 dicembre, è arrivata la seconda vittoria in casa dell’Udinese per 1-2. Lorenzo Colombo, autore di gol contro Fiorentina e Verona I gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy hanno donato altri tre punti al Grifone che, al momento, è stabilmente fuori dalla zona retrocessione con 4 punti di vantaggio sul Pisa di Gilardino, terzultimo in classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Genoa, De Rossi vince e convince (di nuovo)

