Genoa corsaro a Udine | rimonta carattere e quinto risultato utile consecutivo

Il Genoa conquista una vittoria preziosa a Udine, segnando il quinto risultato utile consecutivo. La squadra di De Rossi mostra carattere e determinazione, portando a casa i tre punti grazie a un finale decisivo di Norton-Cuffy, dopo un emozionante scambio di reti con Piotrowski.

Prosegue senza soste la risalita del Genoa, che espugna anche il campo dell'Udinese con il punteggio di 2-1 e centra il secondo successo consecutivo e il quinto risultato utile di fila. Una vittoria pesante, maturata con personalità e maturità, che certifica il momento positivo della squadra guidata da Daniele De Rossi, ancora imbattuta in campionato da quando si è seduto sulla panchina del Grifone. La partita si sblocca al 34', quando il Genoa trova il vantaggio grazie a Ruslan Malinovskyi, centrocampista ucraino dotato di grande qualità balistica, glaciale dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore che porta avanti i rossoblù.