Genoa corsaro a Udine | passa 2-1 nel finale con Malinovskyi e Norton Cuffy

Il Genoa conquista una difficile vittoria in trasferta contro l'Udinese, passando per 2-1 grazie alle reti di Malinovskyi e Norton Cuffy. La squadra rossoblù ottiene così la sua seconda vittoria consecutiva, rafforzando la posizione in classifica e dimostrando determinazione e carattere nel finale di partita.

Il Genoa ha infilato la seconda vittoria consecutiva passando 2-1 sul campo dell’Udinese, grazie alle reti di Malinovskyi su rigore al 34mo e di Norton Cuffy all’83mo. Beffati i friulani che dopo il pareggio di Piotrowkski al 65mo avevano attaccato a pieno organico alla ricerca del successo. Per la squadra di Daniele De Rossi quello colto al Bluenergy Stadium di Udine è il quinto risultato utile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Genoa corsaro a Udine: passa 2-1 nel finale con Malinovskyi e Norton Cuffy

